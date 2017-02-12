Bingöl'de Ocak ayında 112'ye 10 bin gereksiz çağrı yapıldı

BİNGÖL'de 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne Ocak ayında yapılan 31 bin 674 çağrıdan 10 bin 698 gereksiz olduğu belirtildi.

Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde toplam 136 uzman hekim, 181 pratisyen hekim, 791 ebe-hemşire, 1371 diğer personel ve 555'i hizmet alımı olmak üzere toplam 3 bin 34 personel ile sağlık hizmeti verildiği belirtildi. Acil sağlık hizmetleri kapsamında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne Ocak ayında 31 bin 674 çağrı yapıldığı, bunlardan 20 bin 976'sının cevaplandığı belirtilen açıklamada, "Gereksiz arama 10 bin 698, günlük ortalama çağrı sayısı bin 21'dir. Kentsel vaka sayısı bin 469, kırsal vaka sayısı 592 olup, toplam vaka sayısı 2 bin 61'dir. İl dışına taşınan hasta sayısı da 116'dır" denildi. Yetkililer, 112'ye yapılan gereksiz çağrılar için halka uyarıda bulundu.