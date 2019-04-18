Bingöl'de küçük çocuğun bayrak sevgisi kamerada

Bingöl Devlet Hastanesi'ne babasıyla birlikte gelen ismi öğrenilemeyen çocuk, hastanenin koridorunda gördüğü Türk bayrağını öptü. Çocuğun bayrak sevgisi hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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BİNGÖL'de küçük çocuğun, hastanede dolaşırken gördüğü Türk bayrağını öptüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Bingöl Devlet Hastanesi'ne babasıyla birlikte gelen ismi öğrenilemeyen çocuk, hastanenin koridorunda gördüğü...
18 Nisan 2019 Perşembe 15:26
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