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Bingöl'de kar yağışı etkisini gösterdi
BİNGÖL'de etkisini gösteren kar yağışınını ardından harekete geçen ekipler, sürücülerin yolda kalmaması için yoğun çalışma başlattı. Kentte meteorolojinin yaptığı uyarının ardından kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığı...
GENEL 13.12.2019, 09:14
BİNGÖL'de etkisini gösteren kar yağışınını ardından harekete geçen ekipler, sürücülerin yolda kalmaması için yoğun çalışma başlattı.
Kentte meteorolojinin yaptığı uyarının ardından kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken görüş mesafesi sıfırın altına düştü. Yoğun kar nedeniyle karayolları 84'üncü şube şefliği ekiplerince, il merkezine 30 kilometre uzaklıkta olan Bingöl- Elazığ Karayolu Kuruca mevkisinde çalışma başlatıldı. Ekipler sürücülerin yolda kalmamaları için 2 kar küreme ve greyder ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kentte meteorolojinin yaptığı uyarının ardından kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken görüş mesafesi sıfırın altına düştü. Yoğun kar nedeniyle karayolları 84'üncü şube şefliği ekiplerince, il merkezine 30 kilometre uzaklıkta olan Bingöl- Elazığ Karayolu Kuruca mevkisinde çalışma başlatıldı. Ekipler sürücülerin yolda kalmamaları için 2 kar küreme ve greyder ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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