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Bingöl'de harp silahlı görünümlü av tüfekleri yasaklandı

BİNGÖL,() - BİNGÖL Valiliği, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen OHAL süresince harp silahı görünümle av tüfeklerinin taşınmasını ve kullanılmasını yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Valilik makamının 15 Şubat...

Bingöl'de harp silahlı görünümlü av tüfekleri yasaklandı

BİNGÖL,() - BİNGÖL Valiliği, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen OHAL süresince harp silahı görünümle av tüfeklerinin taşınmasını ve kullanılmasını yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Valilik makamının 15 Şubat 2017 tarihli olurlarıyla, harp silahı görünümlü yivsiz tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa, yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet vermemesi için 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. Maddesine istinaden, 15.02.2017 tarihi itibariyle Olağanüstü Hal süresince İlimiz Merkez ve dış ilçelerinde taşınması ve kullanımı yasaklanmıştır" denildi.

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