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Bingöl'de 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması uzatıldı

BİNGÖL Valiliği, merkez ve 7 ilçenin 21 bölgesindeki 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' uygulamasını 9 Mayıs'a kadar uzattı. Bingöl merkez ve 7 ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 21 bölgede...

Bingöl'de 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması uzatıldı
BİNGÖL Valiliği, merkez ve 7 ilçenin 21 bölgesindeki 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' uygulamasını 9 Mayıs'a kadar uzattı.
Bingöl merkez ve 7 ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 21 bölgede başlatılan 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması 9 Mayıs'a kadar uzatıldığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.

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