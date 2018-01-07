Bingöl'de Doçka uçaksavar ele geçirildi

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,() - BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 1 adet Doçka uçaksavar silahı ve 16 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün Genç ilçesi sınırlarında düzenlenen operasyonda 1 adet uçaksavar silahı Doçka, 79 adet uçaksavar mühimmatı ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 16 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 22 adet elektrikli fünye, 1 kilogram A4 patlayıcı, 7 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp ve bol miktarda yaşam malzemesi ile kıyafet ele geçirildığı kaydedildi.

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