Bingöl'de 30 genç kız, hakem olmak için kurslarda ter döküyor

BİNGÖL'de, İl Hakem Kurulu tarafından açılan aday hakemlik kursuna 30 genç kız hakem adayı da başvurdu. Kurslarda erkek hakem adaylarından daha başarılı oldukları belirtilen kızların tamamı kursun ilk aşamasını başarı ile geçerken, İl Hakem Kurulu Başkanı Mithat Ercan, kadınların futbolda aktif olmasıyla, karşılaşmadaki olumsuz davranışların önüne geçileceğini söyledi.Bingöl İl Hakem Kurulu tarafından kentte açılan hakem adaylığı kursuna 30 genç kız ve 130 erkek aday başvurdu. Kursun birinci aşamasından 20 erkek elenirken, genç kızların tamamı birinci aşamayı geçti. Maçlarda düdük çalmak için ter döken genç kızların eğitimleri aralıksız devam ederken, İl Hakem Kurulu Başkanı Mithat Ercan, statlarda yaşanan olumsuz görüntülerin önüne geçmek için kadın hakemlerin artması gerektiğini söyledi. Açtıkları hakem kursuna yüksek bir katılım olduğunu ve bunun kendilerini sevindirdiğini söyleyen Ercan, "İyi bir kurs çalışması yapıp iyi bir hakem aday sayısı yakaladık. Biz Bingöl olarak küçük bir il konumundayız ama hakem potansiyeli olarak iyiyiz. 8 hakemimiz klasman maçlarını yönetiyor, iki gözlemcimiz ise bölgesel gözlemci olarak maçlarda gözlem yapıyor"dedi.Kadın hakem adayı Derya Alagöz, yüksek klasman maçlarda görev almak istediğini ifade ederek, "Bize bu imkanı sağladıkları için öncelikle il hakem kurulu başkanlığına teşekkür ediyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Yüksek klasman maçlarında görev yapmak istiyorum, emeği geçen herkese teşekkür ederim"dedi.Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu öğrencisi Meltem Korkmaz da, kadın hakem sayısının az olmasından dolayı açılan kursların önemli olduğuna dikkat çekerek, "Aday hakemlik kursuna başvuru yaptım, sonrasında sınavı kazandım. İl Hakem Kurulu'na bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim. İlimizde ve ülkemizde kadın hakem sayısı az olduğu için böyle bir çalışma yapılarak bize imkan sağlandı. Biz de kadın arkadaşlarımızla beraber çok çalışıp elimizden gelen her şeyi yapacağız"diye konuştu.Yine aynı okulda eğitim gören Duygu Çal ise, kadınların hakemliği daha iyi başarabileceğine inandığını belirterek, "İl Hakem Kurulu'na bize sağladıkları imkanlardan ötürü teşekkür ederim. Yönetilen maçlarda kadın hakemleri sahada görmek istediğim için kursa başvurumu yaptım, umarım ileriki dönemde oynanan maçları yöneten kadın hakemlerimizi görürüz. Kadınların bu işi daha iyi yapabileceğine inanıyorum"dedi.Aday hakem kursuna başvuran Oğuzcan Baran ise, kursa başvuran kadın adaylarla gurur duyduğunu ifade ederek, "Açılan kursta aldığımız eğitim sonrası sınava tabi tutulup, başarı ile geçtim. Aday hakem olmaya hak kazandım. İlimizden hem erkek hem de kadın olarak klasman maçlarını yönetebilecek hakemlerin çıkabileceğine inanıyorum, ayrıca kursa katılıp sınavı geçen kadın arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Belediye Başkanlığı'na, Gençlik Müdürlüğü'ne ve İl Hakem Kurulu'na teşekkür ediyorum"diye konuştu.

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