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Bingöl'de 278, Elazığ'da 17 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde toplam 278 köy yolu ulaşıma kapandı. Geceden itibaren yoğun kar yağışının devam ettiği Yedisu ilçesi ve Siirt'in Pervari ilçesinde ise bugün okullar tatil edildi.  Bingöl'de...

Bingöl'de 278, Elazığ'da 17 köy yolu ulaşıma kapandı
BİNGÖL'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde toplam 278 köy yolu ulaşıma kapandı. Geceden itibaren yoğun kar yağışının devam ettiği Yedisu ilçesi ve Siirt'in Pervari ilçesinde ise bugün okullar tatil edildi. 
Bingöl'de dün akşam başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karlıova ve Yedisu ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Kar yağışının devam ettiği Yedisu ilçesinde ilçe merkezi ve bağlı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.
Öte yandan aralıksız etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 278 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 39 araç ve 101 personel, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda bir gün eğitime ara verildi. 
Elazığ'ın Karakoçan, Sex shop.Arıcak ve Ağın ilçesine bağlı 17 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

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