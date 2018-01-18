Bingöl'de 278, Elazığ'da 17 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde toplam 278 köy yolu ulaşıma kapandı. Geceden itibaren yoğun kar yağışının devam ettiği Yedisu ilçesi ve Siirt'in Pervari ilçesinde ise bugün okullar tatil edildi. Bingöl'de...

18 Ocak 2018 Perşembe 13:42