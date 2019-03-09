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Bingöl'de 25 bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

BİNGÖL, () - BİNGÖL merkez ve 7 ilçedeki 25 bölge, 11 ile 25 Mart tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonlar nedeniyle merkez ve 7...

Bingöl'de 25 bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

BİNGÖL, () - BİNGÖL merkez ve 7 ilçedeki 25 bölge, 11 ile 25 Mart tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonlar nedeniyle merkez ve 7 ilçedeki 25 bölgenin, 11 ile 25 Mart günleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği bildirildi. 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilen alanlar ise şöyle sıralandı:
"Merkez Ortaçanak, Hasar Yaylası, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Komu Bölgesi, Adaklı ilçesinde Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi bölgeleri, Genç ilçesinde Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran, Büyük Gonaç bölgeleri, Solhan ilçesinde Yenibaşak, Yayladere ilçesinde Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik Gökçedal bölgeleri, Kiğı ilçesinde Çomakderesi bölgesi, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları bölgesi ve Yedisu ilçesinde Akımlı Yaylası bölgesi."

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