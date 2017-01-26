Bingöl'de 2016 yılı uyuşturucu bilançosu açıklandı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL Halk Sağlığı Müdürü Vedat Söyiler, 2016 yılında güvenlik güçlerinin yaptığı 141 uyuşturucu operasyonunda 326 kilo esrar ele geçirildiğini söyledi.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen uyuşturucu ile mücadele koordinasyon kurulu toplantısında konuşan İl Halk Sağlığı Müdürü Vedat Söyiler, 2016 yılı uyuşturucu bilançosunu açıkladı. Uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle mücadele etmeyi hedeflediklerini belirten Söyiler, "Hedefimiz, uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanımı, suç ve suça bulaşma ile etkin mücadele edebilmek adına kamuoyu oluşturulması, madde bağımlısı bireylerin tedavilerinin yapılarak ve toplumsal hayata katılımının sağlanması, birey aile ve toplumda madde kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonların sonuçları hakkında detaylı bilgiler veren Söyiler şöyle dedi:

"Bingöl'de suçun önlenmesi ve uyuşturucu kullanımının azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında mahalle muhtarları, okul müdürleri, esnaflar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda işbirliği yapılmıştır. 2016 yılında Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 141 operasyonda 12'si çocuk olmak üzere 218 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslardan 27'si tutuklandı. Ayrıca Emniyet Müdürlüğümüz'ün gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda, 2016 yılı içerisinde 891 kök kenevir bitkisi, 134 kilogram 527 gram kubar esrar, 23 kilogram 302 gram toz esrar, 106 gram eroin ve 316 adet ecstasy hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı da ilimizde uyuşturucu ile ciddi mücadele vermektedir. İl Jandarma Komutanlığı da 2016 yılında 102 kişi hakkında işlem gerçekleştirdi. Yaptıkları başarılı operasyonlarda 1 milyon 458 bin 500 kök kenevir bitkisi, 169 kilogram 521 gr kubar esrar, 916 kilogram 605 gram toz esrar, 103 gram kokain, 1 gram bonzai ve 8 adet ecstasy hap ele geçirdi. Ayrıca alınan kararla 35 metruk bina da yıktırılmıştır."

FOTOĞRAFLI