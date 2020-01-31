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Bingöl'de 178 köy yolu kardan kapandı
GENEL 31.01.2020, 12:55
BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı.
Dün akşam saatlerinde kent genelinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, kent merkezi ve ilçelere bağlı 178 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yolarının ulaşıma sağlanması amacıyla İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Dün akşam saatlerinde kent genelinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, kent merkezi ve ilçelere bağlı 178 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yolarının ulaşıma sağlanması amacıyla İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
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