Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Levent Uysal: Ülkeye bayrak aşkıyla bağlı gençler demokrasiyi koruyacak
Levent Uysal 15 Temmuz mesajı
Bakan Soylu'dan '15 Temmuz' mesajı
Bakan Soylu'dan '15 Temmuz' mesajı
Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 6 ölü, 5 yaralı
Giresun'da feci kaza 6 ölü...
Rusya: S-400 teslimatı konusunda Orta Doğu’yla işbirliğimiz devam edecek
Rusya'dan S-400 açıklaması

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

BİNGÖL'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.   Bingöl Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik...

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması
BİNGÖL'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.  
Bingöl Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayrağıyla Hükümet Konağı önünde toplandı. Anma programında konuşan Vali Kadir Ekinci, tarih boyunca haksızlıklarla boyun eğmeyen, her zaman mazlumun yanında yer alan Bingöllülerin 'Cesur Bingöl' adını fazlasıyla hak ettiğini ifade ederek, şunları söyledi: 
"Bir yandan toprağa verdiğimiz fidanlarımız, bir yandan istiklal ve istikbalini garanti altına aldığımız aziz cennet vatanımız. 15 Temmuz gecesinde de var olan şuur bu şuurdur, var olan irade bu iradeydi. O irade Bedir'de, Uhud'ta, Hendek'te, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş savaşında ne idiyse, 15 Temmuz gecesinde de o milletin ruhunda, duruşunda, gıyabında oydu. Bin yıl önce Malazgirt'te Anadolu'yu bu insanlara vatan edinmek üzere, dimdik duran ruh neyse 15 Temmuz gecesinde bu ülkeyi gelecek nesillere taşıma iradesi de aynı iradedir." 

FOTOĞRAFLI


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.