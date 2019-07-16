Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

BİNGÖL'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.Bingöl Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayrağıyla Hükümet Konağı önünde toplandı. Anma programında konuşan Vali Kadir Ekinci, tarih boyunca haksızlıklarla boyun eğmeyen, her zaman mazlumun yanında yer alan Bingöllülerin 'Cesur Bingöl' adını fazlasıyla hak ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:"Bir yandan toprağa verdiğimiz fidanlarımız, bir yandan istiklal ve istikbalini garanti altına aldığımız aziz cennet vatanımız. 15 Temmuz gecesinde de var olan şuur bu şuurdur, var olan irade bu iradeydi. O irade Bedir'de, Uhud'ta, Hendek'te, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş savaşında ne idiyse, 15 Temmuz gecesinde de o milletin ruhunda, duruşunda, gıyabında oydu. Bin yıl önce Malazgirt'te Anadolu'yu bu insanlara vatan edinmek üzere, dimdik duran ruh neyse 15 Temmuz gecesinde bu ülkeyi gelecek nesillere taşıma iradesi de aynı iradedir."

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