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Bingöl'de 1 PKK'lı öldürüldü

BİNGÖL, ()-  BİNGÖL'ün merkez Alıncık köyü kırsalında dün gece 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 1 korucunun yaralandığı çatışmadan sonra başlatılan operasyonda 1 PKK'lı terörist öldürüldü. Güvenlik güçlerinin Bingöl...

Bingöl'de 1 PKK'lı öldürüldü

BİNGÖL, ()-  BİNGÖL'ün merkez Alıncık köyü kırsalında dün gece 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 1 korucunun yaralandığı çatışmadan sonra başlatılan operasyonda 1 PKK'lı terörist öldürüldü.
Güvenlik güçlerinin Bingöl merkeze bağlı Alıncık Köyü kırsalında dün akşam saatlerinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttükleri operasyonda teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı. Devam eden operasyonda 1 PKK'lı terörist öldürülürken bu teröriste ait 1 kalaşnikof silah ve 2 el bombası ele geçirildi.

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