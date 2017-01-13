Bingöl Adliyesi'nden Kızılay'a kan bağışı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL'de, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın da aralarında bulunduğu Adliye çalışanları, kan stoku azaldığı için kampanyalar düzenleyen Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kızılay Diyarbakır Kan Bağış Merkezi'nin ,Bingöl Adliye binasında gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasına, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın da aralarında bulunduğu hakim, savcı, adliye çalışanları ve polis memurları ile vatandaşlar katıldı. Kan veren Başsavcısı Ahmet Bektaş, Kızılay'ın stoklarındaki kanın azalması nedeniyle kampanya başlatıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bingöl Adliyesi ve Kızılay Diyarbakır Bölge Şubesi ile Kızılay'da kan stoklarının azalması durumunu göz önünde bulundurarak, böyle bir kampanya başlattık. Çok verimli oldu. Bingöl halkı bu konuda duyarlı. Gerek personellerimiz, gerekse memur ve vatandaşlar yoğun bir şekilde ilgi gösterdiler. Yeterince kan ünitesi alındığı haberini aldık yetkililerden. Böyle sorumluluk gerektiren bir projeye katkı sunan çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca buraya gelip bu organizasyonu yapan Kızılay Bölge sorumlumuza da teşekkür ediyoruz."

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