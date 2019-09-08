Binbaşı Demir, katıldığı koşuda kalp kirizi geçirip öldü (2)

BİNBAŞI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesi'nce düzenlenen 11'inci İsmail Akçay Yol Koşusu'nda bitiş çizgisinin bulunduğu Balıkesir Atatürk Stadyumu'na girdiğinde kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren Jandarma Binbaşı Ali Demir (49) için Balıkesir Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı'nda, 2016 yılından bu yana İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası Jandarma Binbaşı Ali Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu komutanlığın bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törene askerler, protokol üyeleri ve halk katıldı.

Cenaze törenine katılan ve 'İsmail Akçay Yol Koşu'sunun ev sahipliğini yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Efsane sporcumuz İsmail Akçay için düzenlediğimiz maratonda üzücü bir olay yaşadık. Komutanımız Jandarma Binbaşı Ali Demir'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve yakınlarına da sabırlar diliyorum. Çok üzügünüz" dedi.

YARIN ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Jandarma Binbaşı Ali Demir'in Yozgatlı olduğu ancak, cenazesinin yarın, Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, ()