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Binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan yavru kedi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bugün öğle saatlerinde, Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir binanın havalandırma...

Binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
BURSA’nın Orhangazi ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan yavru kedi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bugün öğle saatlerinde, Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedinin sesini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri bellerine bağladıkları halat ile havalandırma boşluğuna inerek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Boşluktan çıkarılan yavru kedi, Orhangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisi yapılıp bir süre müşahade altında tutulduktan sonra bırakıldı.

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