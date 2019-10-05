BİNANIN ÇATISI UÇTU: 5 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin sağanak yağış uyarılarının ardından Maltepe'de şiddetli rüzgâr etkili oldu. Şiddetli rüzgâr sonucu, ilçedeki bir binanın çatısı uçtu. Olayda bir galeride bulunan park halindeki 5 otomobil zarar gördü.





Maltepe'de saat 03.00 sıralarında şiddetli rüzgâr etkili oldu. Zümrütevler Mahallesi Nazım İlker Sokak'ta bulunan altı katlı binanın çatısı şiddetli rüzgâr nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan bazı parçalar, sokakta bulunan bir galeride bulunan park halindeki 5 otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobiller zarar gördü. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşlar olay sonrası panikle dışarı çıkarken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye erleri, merdivenle binanın çatısına çıkarak tehlike yaratabilecek parçaları topladı.





GALERİ SAHİBİ KONUŞTU



Galeri sahibi Serhat Cansız olayla ilgili, "Doğal afet başımıza geldi. Rüzgârdan ötürü binanın çatısı uçmuş ve arabanın üzerine düşmüş. Allah beterinden saklasın. Arabalar kötü durumda. Toplam 5 arabanın üzerine çatı düşmüş. Bir tanesi zaten paramparça, bir tanesinin önü yok, tavanı yok. Diğerlerinin de üzerinden geçmiş gitmiş. Bir tane araç zaten perte geçti, diğerlerinde de zarar on, on beş bin (TL) var. Halledeceğiz artık" dedi.