Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TÜSİAD'ın yeni başkanı seçilen Simone Kaslowski'yi telefonla arayarak, hayırlı olsun dileklerini iletti.
Binali Yıldırım yeni TÜSİAD başkanını tebrik etti
Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TÜSİAD'ın yeni başkanı seçilen Simone Kaslowski'yi telefonla arayarak, hayırlı olsun dileklerini iletti.
20 Şubat 2019 Çarşamba 21:52
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