Binali Yıldırım Ümraniye'de konuştu: kol kola girdiler, devam ediyorlar

Ümit UZUN-Harun UYANIK - İstanbul () - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye'de bulunan Karakoçan Pilavlıtepe Derneği'nde Elazığlı vatandaşlarla buluştu.

"PKK'NIN YANDAN ÇARKLI DESTEKÇİSİ İLE DİĞER İTTİFAKIN ATIŞMALARINI İZLİYORUZ"

Yıldırım, "Bugünlerde PKK terör örgütünün yandan çarklı destekçisi HDP ile diğer ittifakın atışmalarını hep beraber izliyoruz. Önce çıktı HDP sözcüsü ültimatom verdi. 'Siz bizi ortak olarak görmezlikten geliyorsunuz, bak sonucu ağır olur' dedi. Hemen telaşlandılar bir araya geldiler. Pazarlıklar gözden geçirildi, ondan sonra da tamam dediler. Kol kola girdiler, devam ediyorlar. Millet de bunları izliyor, Gakkoşlar bu oyuna gelir mi? Gelmez" dedi.

"BİZİM TERÖRİSTLERLE İŞİMİZ OLMAZ"

"Türkiye'nin birliği beraberliği bizim kırmızı çizgimizdir" diyen Binali Yıldırım, "Ay yıldızlı bayrağımız, vatan toprağımız, devletimiz ve milletimiz bizim kırmızı çizgimizdir. Bizim bölücülerle teröristlerle işimiz olmaz, bu kadar açık ve net" diye konuştu.

"RAHATSIZ OLANLARA İŞ GÖREMEZ RAPORU VERELİM"

Elazığ'a da çok hizmet yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Yapacak çok işimiz var. Etrafımızda Türkiye'nin dimdik ayakta durmasından rahatsız olanlar var. Ama varsın rahatsız olsunlar. Rahatsız olanlara iş göremez raporu verelim mi? 31'inde onlara iş göremez raporu verelim kenara çekilsinler" dedi. Konuşmasının ardından dernekten ayrılan Binali Yıldırım, seçim otobüsünden vatandaşları selamlayarak, AK Parti ilçe binası ziyaretine gitti.

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