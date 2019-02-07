Binali Yıldırım: Ülkemiz sağlık bakımından çok daha iyi durumda

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kanserin mücadele ederek artık üstesinden gelebileceğimiz ve alt edebileceğimiz bir hastalık şekline dönüştüğünü belirterek "Sağlık bakımından ülkemiz, gururla söyleyebilirim ki, çok daha iyi durumda" dedi.

Binali Yıldırım, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk onkoloji bölümünde yatan hastaları ziyaret etti.

Yıldırım ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. 4 Şubat gününün dünya kanser günü olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Biz o gün dolayısıyla burada kanser tedavisi gören, özellikle küçük yaştaki çocukları ziyarete geldik. Şunu söylemek gerekir ki; ülkemizde özellikle de Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk kanser tedavi merkezi mükemmel bir hizmet veriyor. Bu vesileyle başhekimimiz başta olmak üzere tüm doktorları, sağlık personelini tebrik ediyorum. Küçük yavrularımızı ziyaret ettik. O amansız hastalıkla oldukları halde gayet yüksek bir moral içerisindeler. Hatta biraz önce de arkadaşlarının birinin doğum günü vardı, o doğum gününü kutladılar. Biz de katıldık kendilerine" dedi.

KANSER İNSANLARIMIZI EN FAZLA TEHDİT EDEN HASTALIKLARDAN BİRİ

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

Kanser kalp damar hastalıklarından sonra en fazla, şu anda ülkemizi, insanlarımızı tehdit eden bir hastalık türü. Tabii tedavisi yapılabiliyor. Teknoloji gelişti, tıbbi imkanlar gelişti. Fakat tedavide başarı, tanıda erken olmasına bağlı. Erken tanı, tedavide hem başarıyı arttırıyor hem de hastanın sağlığına kavuşmasına etkili oluyor. Özellikle çocuklarda lösemi. lenfoma, kemik tümörü gibi vakalar görülüyor. Bunların tedavileri burada başarıyla yapılabiliyor. Daha büyükler, karaciğer kanseri ve kadınlarda meme kanseri, erkeklerde prostat kanseri gibi vakalar var. Doktorların verdikleri bilgilere göre; bugün dünyada 8 milyonla 12 milyon arasında kanserden vefat eden insan var.

Burada dikkat etmemiz gereken konu, kansere yakalanmamak için bazı konularda yaşam tarzımızda ve alışkanlıklarımızda dikkat etmemiz gereken hususlar var. Nedir bunlar; alkol, sigara, aşırı kilo ve dengesiz beslenme... Yani sadece et ağırlıklı beslenme yerine sebze ağırlıklı beslenme ve hareket. Spor, sürekli hareket halinde olmak riskleri azaltan önemli konuların başında geliyor.

SAĞLIK BAKIMINDAN ÜLKEMİZ ÇOK DAHA İYİ DURUMDA

Kanser sinsi bir hastalık değil ama mücadele ederek bugün artık üstesinden gelebileceğimiz ve alt edebileceğimiz bir hastalık şekline dönüştü. Sağlık bakımından ülkemiz, gururla söyleyebilirim ki; çok daha iyi durumda. Çok daha fazla memnuniyet düzeyi var. Bunu bizzati bugün geldik arkadaşlarımızla yerinde görme fırsatı bulduk. Tekrar tüm ekibe teşekkür ediyoruz, emekleri, gayretleri için. Geleceğimiz, bu çocuklara gösterdikleri itinadan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

(FOTOĞRAF)

