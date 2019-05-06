Binali Yıldırım teravih namazı için camiye geldi

İdris TİFTİKCİ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,()-BİNALİ Yıldırım, teravih namazını kılmak üzere Tuzla'daki Hacı Bekir Yıldırım Camii'ne geldi. Binali Yıldırım'ın cami çıkışında açıklama yapması bekleniyor.
(FOTOĞRAF)
İdris TİFTİKCİ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,()-BİNALİ Yıldırım, teravih namazını kılmak üzere Tuzla'daki Hacı Bekir Yıldırım Camii'ne geldi. Binali Yıldırım'ın cami çıkışında açıklama yapması bekleniyor. (FOTOĞRAF)
06 Mayıs 2019 Pazartesi 22:17
İdris TİFTİKCİ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,()-BİNALİ Yıldırım, teravih namazını kılmak üzere Tuzla'daki Hacı Bekir Yıldırım Camii'ne geldi. Binali Yıldırım'ın cami çıkışında açıklama yapması bekleniyor.
(FOTOĞRAF)
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