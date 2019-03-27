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Binali Yıldırım öğrencilere problem çözümünde yardım etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim kampanyası kapsamında Gaziosmanpaşa’daydı. Belediye sanat ve kültür merkezi içindeki sanat akademisini ziyaret eden Yıldırım, 3-5 yaş arası çocukların İngilizce...

Binali Yıldırım öğrencilere problem çözümünde yardım etti
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim kampanyası kapsamında Gaziosmanpaşa’daydı. Belediye sanat ve kültür merkezi içindeki sanat akademisini ziyaret eden Yıldırım, 3-5 yaş arası çocukların İngilizce müzik eğitimi dersine katıldı.

Çocuklar müzik aletleri çalarak ‘Hoş geldin Binali amca’ diye tempo tuttular. Yıldırım ardından Gaziosmanpaşa İlçe Halk Kütüphanesi’ne geçti. Burada ders çalışan öğrencileri fark etti.Yıldırım, 8’inci sınıf öğrencisi Deniz ve Nisa’nın liseye hazırlık için matematik soruları çözdüğünü gördü. Binali Yıldırım, çocukların “Özdeşlik sorusunu çözemedik” diye yardım istemesi üzerine yanlarına  yere oturarak problemin nasıl çözüleceğini anlattı.

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