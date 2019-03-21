Binali Yıldırım: Nevruz demek bereket demektir

İlkay DİKİCİ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Halkalı'da düzenlenen Nevruz programına katıldı.

Törendeki konuşmasında Binali Yıldırıım, “Kerbela bizim acımızdır. Kerbela şehitlerini bu mübarek günde hürmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. İstiklal mücadelemizin kahramanı Gazi Mustafa kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, bu ülkeyi bize emanet eden şehitlerimizi de rahmet şükran ve minnetle anıyorum." dedi.

"NEVRUZ BİRLİKTE KUTLANINCA MUTLULUKLA KAT KAT ARTMAKTADIR"

Yıldırım, “Biz Biriz beraberiz kardeşiz birlikte Türkiye'yiz. Bizi birbirimize düşürmek isteyen, aramıza fitne, fesat sokmak isteyenlere hiçbir zaman pirim vermedik, rağbet etmedik. Biz bunu Çanakkale'de yaptık, biz bunu İstiklal Harbimiz'de yaptık, biz bunu en son olarak 15 Temmuz'da yaptık. 15 Temmuz'da FETÖ alçak örgütü o gece asker kılığına girerek milletin tankını, topunu, tüfeğini gasp ederek yine milletin üzerine saldırdılar. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümette şahsım milletimizle birleşip bütünleştik, meydanları doldurduk ve alçaklara hak ettikleri dersi verdik. Ay Yıldızlı Bayrak inmedi ezanımız dinmedi ve alçaklar hak ettiği cezayı aldı. Nevruz demek umut demektir. Nevruz demek bereket demektir. Nevruz birlikte kutlanınca mutluluklar kat kat artmaktadır. Bu bayramı yarın torunlarımıza da aktaracağız. Onlar bu geleneği devam ettirecek. Bu bayram bizim birliğimiz beraberliğimiz ve kardeşliğimizi güçlendirecek." diye konuştu.

Binali Yıldırım, “Ben bu topluluğu iyi bilirim, Zeynebiye Külliyesini bitmiş bilin, yapılmış bilin. Hayırlı olsun. Bu topluluğun, bu cemaatin derdi benim derdimdir." ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Binali Yıldırım salonda bulunanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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