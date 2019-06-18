Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece İkitelli Cemevi'ni ziyaret etti.

Cemevi girişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Binali Yıldırım, burada kısa bir konuşma yaparak, “Pazar günü inşallah sandığa gideceğiz. İstanbul'un gelecek 5 yılı için kararınızı vereceksiniz." dedi. “Pazar günü hazır mıyız?" diye soran Yıldırım, "Sandıkta destan yazacak mıyız? 31 Mart'ta yarım kalan hesabı görecek miyiz? Allah gayretinizi artırsın." ifadelerini kullandı.

Ardından cemevine giren Binali Yıldırım, yöneticilerle yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme yaptı. Cemevi çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Yıldırım, buradan ayrıldı. Yıldırım daha sonra seçim otobüsüne binerek Mehmet Akif Mahallesi'nde vatandaşları selamladı.

“AMACIMIZ BU ŞEHRİN YÜKÜNÜ ÇEKEN HERKESİN HAK ETTİĞİ KARŞILIĞI ALMASI"

Ardından Halkalı Nakliyeciler Kooperatifi'ni ziyaret eden Binali Yıldırım, burada bir konuşma yaptı. Yıldırım, “Halkalı demiryolları, gümrüklü sahasının bakıma alınması veya Marmaray dolayısıyla uzun süre işlerinizde düşme oldu. Doğal olarak. 248 üyeniz var, onlar bir mağduriyet yaşadı. Gümrüğün taşınması sizin için ayrı bir mağduriyet. Bunu da kabul ediyorum. Amacımız bu şehrin yükünü çeken herkesin hak ettiği karşılığı alması. İnşallah desteklerinizle şehrin belediye başkanı olarak sizlerle yakından çalışma fırsatımız olacak. Önceden bütün Türkiye'ye bakıyorduk. Şimdi bütün İstanbul'a bakacağız. Dolayısıyla daha fazla sorunlarınıza yakın olma, çözüm üretme fırsatımız olacak." dedi.



“KAMYONCULAR, NAKLİYECİLER HAVA TAHMİN BAROMETRESİ GİBİSİNİZ"

“Kamyoncular, nakliyeciler aynen hava tahmin barometresi gibisiniz. Siz mutlu olduğunuzda demek ekonomi iyi, siz keyifsiz olduğunuzda demek ki sıkıntı var" diyen Yıldırım, “Bugün yağmur mu var, güneş mi var, size bakınca Türkiye'nin, İstanbul'un ekonomisini anlamak mümkün. Bugün sıkıntılarınızın olduğunu biliyoruz. Ama bu sıkıntıların üstesinden gelecek kadrolarda biziz. Bundan emin olabilirsiniz. Geçmiş 16 yılımıza baktığınızda bunu göreceksiniz. İnşallah Pazar günü yapacağımız bu seçimle birlikte vereceğiniz kararla, İstanbul'un geleceğinizi belirlemiş olacaksınız" diye konuştu. Kooperatif üyeleriyle bir süre sohbet eden Binali Yıldırım'a plaket verildi.

Ardından Yarımburgaz Mahallesi'ne geçen Yıldırım, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

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