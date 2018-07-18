Binali Yıldırım ile Fuat Oktay KKTC'deki kutlamalara katılacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümü kutlamaları için cuma günü KKTC'ye gelecek.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cuma günü KKTC'ye geleceği belirtildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da kutlamalar için bugün Ada'ya geldi. Yıldırım ve Oktay, kutlamalara katıldıktan sonra KKTC'den ayrılacak.