Binali Yıldırım ile Fuat Oktay KKTC'deki kutlamalara katılacak

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cuma günü KKTC'ye geleceği belirtildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da kutlamalar için bugün Ada'ya geldi. Yıldırım ve Oktay, kutlamalara katıldıktan sonra KKTC'den ayrılacak.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cuma günü KKTC'ye geleceği belirtildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da kutlamalar için bugün Ada'ya geldi. Yıldırım ve Oktay, kutlamalara katıldıktan sonra KKTC'den ayrılacak.