Binali Yıldırım: Her amatör kulübümüze 100 bin lira destek vereceğiz

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de 'Amatör Spor Kulüpleri Buluşması'na katıldı. Buluşmada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yer aldı.

Burada konuşan Binali Yıldırım, “İstanbul'da 900'ün üzerinde amatör spor kulübü var. Amatör spor kulüpleri için çok ama çok önemli desteğimiz var. Biliyorsunuz amatör spor kulüpleri ilçe ve büyükşehir belediyelerinin desteğini alıyor. Birlikte çalışıyor. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. O yüzden size amatör spor kulüpleriyle ilgili büyük müjdemi açıklıyorum. Pazar günü yapılacak seçimde nasip olur bu şehrin belediye başkanı olursam bunu kamuoyuna açıkladım, her amatör kulübümüze 100 bin lira tutarında destek vereceğiz" dedi.



“2 MİLYON GENCİMİZİ AMATÖR SPORLA MUTLAKA TANIŞTIRACAĞIZ"

Yıldırım, "Mahalle karşılaşmaları yapılacak, ilçe karşılaşmaları yapılacak ve İstanbul Amatör Kulüpler Şampiyonası da yapılacak. Eleme usulü bu çalışmayı da başlatacağız. İki korner bir gol. Bunları yaparken Fair-Play çok önemli. Futbolda Fair-Play siz iyi bilirsiniz. Arkadan tekme atmak yok değil mi? Fair-Play oynamayana sarı kart göstermeye hazır mısınız? Pazar günü sarı kartı gösterecek misiniz? Helal olsun" diye konuştu.

İstanbul'un ne kadar lisanslı amatör sporcusu var? 200 bin. 200 bin İstanbul'a yakışır mı? Bunun içinde 20'den fazla branş var. 200 bin nedir kardeşim. 2 milyon hedefimiz var. 2 milyon gencimizi amatör spora mutlaka tanıştıracağız, spor yapacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Binali Yıldırım'a arkasına isminin yazıldığı Türkiye milli takım forması hediye edildi.

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