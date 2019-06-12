Binali Yıldırım havalimanı taksisinin direksiyonuna geçti

Enver ALAS/ İSTANBUL, () İSTANBUL Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışını yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, programın ardından duraktaki bir taksinin direksiyonuna geçti ve yolcu terminal binasına kadar aracı kullandı. Açılışının ardından ilk kez gezdiği İstanbul Havalimanı ile ilgili duygularını paylaşan Yıldırım, "Çok büyük zorluklar yaşadık ama hamdolsun bugün ülkemizin yüz akı; hem de ülkemizin marka şehri İstanbul'da bu havalimanına sahip olmayı rabbim bizlere nasip eyledi" dedi.

Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışını yaptı. Burada taksicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, açılış sonrası duraktaki bir taksiye bindi ve direksiyona geçti. Yanına İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can'ı da alan Yıldırım, aracı, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki iç ve dış hat terminal binasına kadar kullandı. Terminal girişinde İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve havalimanı yöneticileri tarafından karşılandı.

Burada basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Binali Yıldırım, açılışın ardından ilk kez gezdiği İstanbul Havalimanı'nın gezmenin çok özel bir duygu olduğunu dile getirdi.

"ZAMAN ZAMAN KARAMSARLIK YAŞADIĞIM DÖNEMLER OLDU"

Yıldırım, "Buranın başlamadan önceki halini biliyorum. Şöyle uzaktan baktım, 'burası nasıl dünyanın en büyük havalimanı olacak?' diye zaman zaman karamsarlık yaşadığım dönemler oldu. Çok büyük zorluklar yaşadık ama hamdolsun bugün ülkemizin yüz akı havalimanına hem de ülkemizin marka şehri İstanbul'da bu havalimanına sahip olmayı rabbim bizlere nasip eyledi. Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Açılışta gelmiştim şimdi de ilk defa gezeceğim. Çok kısa sürede bütün operasyonu sıfır hata ile gerçekleştiren Türk Hava Yolları'na Devlet Hava Meydanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra beraberindekilerle terminal içinde bir süre gezinen Yıldırım, yolcular ve personelin ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, yanına gelen bir personelin babasıyla cep telefonundan görüntülü kısa bir konuşma yaptı. Zaman zaman yolcularla da sohbet eden Binali Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Günün anısına havalimanı yöneticileriyle fotoğraf çektiren Yıldırım, yaklaşık 45 dakika süren gezisinin ardından havalimanından ayrıldı.



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