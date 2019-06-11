Binali Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladı

Yıldırım, Diyarbakır ziyaretinde kullandığı "Kürdistan" ifadesi ile soru üzerine, "Bu konuyla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet kurulmadan önce bölgelerde, Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığını kazanması için büyük bir mücadele başlattı. Olay bu" ifadelerini kullandı.
Yıldırım, Diyarbakır ziyaretinde kullandığı "Kürdistan" ifadesi ile soru üzerine, "Bu konuyla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet kurulmadan önce bölgelerde, Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığını kazanması için büyük bir mücadele başlattı. Olay bu" ifadelerini kullandı.