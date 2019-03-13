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Binali Yıldırım: Etnik, dini ve siyasi kimlikler üzerinden türkiye'ye bir saldırı var

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,()-AK Parti Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde şehit aileleri, gazi ve yakınları, yaşlılar ile engelli vatandaş ile aileleriyle bir araya geldi.  Yıldırım...

Binali Yıldırım: Etnik, dini ve siyasi kimlikler üzerinden türkiye'ye bir saldırı var

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,()-AK Parti Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde şehit aileleri, gazi ve yakınları, yaşlılar ile engelli vatandaş ile aileleriyle bir araya geldi. 
Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Şehitlik her insana nasip olmaz. Şehitlik ve gazilik makamları, makamların en yükseğidir. Onlar seçilmiş insanlardır. Bu dünyada kahraman, ahirette peygamber efendimize komşudur. Dünyada, Türkiye'den başka birden çok terör örgütüyle mücadele eden başka bir ülke yoktur. Etnik, dini ve siyasi kimlikler üzerinden Türkiye'ye bir saldırı var ama terörün dini, kimliği, mezhebi, dini ve ırkı yoktur." dedi. 
Binali Yıldırım, "Maalesef aramızda birileri hala akıllanmamış. Hayal aleminde yaşıyor. Bu ülkenin beka sorunu yokmuş. Ne zaman unuttunuz, Kilis'e, Hatay'a her gün bir roketin, bombanın düştüğünü? 71 sivil vatandaşımızın hayatını kaybettiğini? Efendim Suriye sınırındaki YPG/PKK teröristleri artık zayıflamış, bize bir zarar vermezmiş. Bunu söyleyenler Afrin'den şehirlerimize roketler, füzeler geldiğinde de ne diyorlardı? 'Efendim bizim askerimizin Afrin'de ne işi var?' Bunlar gerçeklerden kopuk, kendi hayal dünyalarında yaşıyorlar. Memleketin gerçeklerinden bir haberler." diye konuştu.
Şehit ve gazilerin yaptığı fedakarlığın bedelini ödenemeyeceğini anlatan Yıldırım, "Ben de, Cumhurbaşkanı da yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz. Sizin ayağınıza taş değse bizim içimiz yanar. Az önce Kıbrıs Gazisi amcamız bana söyledi. Gazilerle ilgili bazı farklılıklar var. Bunu biliyorum. Bununla ilgili aşağı-yukarı 27 bin gazimizi ilgilendiren bir mesele var. Gazilikte farklılık olmaz. Herkes vatan, millet, bayrak için seve seve bu mücadeleyi vermiştir. Bunlar arasında ayrılık olmaz. Bu konun takipçisi olacağız. Çok düzenleme yaptık ama belli ki bir iki ufak düzeltmeye daha ihtiyaç var. Bunu düzelteceğiz." şeklinde konuştu 
(FOTOĞRAF)

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