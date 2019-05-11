Binali Yıldırım Esenler'de iftar davetinde konuştu 

İstanbul,() CUMHUR İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Kayseri İncesu Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iftar yemeğine katıldı.
(FOTOĞRAFLI)
İstanbul,() CUMHUR İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Kayseri İncesu Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iftar yemeğine katıldı. (FOTOĞRAFLI)
11 Mayıs 2019 Cumartesi 22:36
İstanbul,() CUMHUR İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Kayseri İncesu Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iftar yemeğine katıldı.
(FOTOĞRAFLI)
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