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Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

İSTANBUL,()-BİNALİ Yıldırım, Iğdır'da 1992'de şehit düşen Mustafa Bayar'ın Beyoğlu'da bulunan baba evini ziyaret etti. Yıldırım'ın şehit evi ziyaretinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.  Binali Yıldırım, şehidin annesi Ayşe...

Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

İSTANBUL,()-BİNALİ Yıldırım, Iğdır'da 1992'de şehit düşen Mustafa Bayar'ın Beyoğlu'da bulunan baba evini ziyaret etti. Yıldırım'ın şehit evi ziyaretinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. 
Binali Yıldırım, şehidin annesi Ayşe Bayar ve evde bulunan yakınlarına karanfil vererek Anneler Günü'nü kutladı. Bir süre aile üyeleriyle görüşen Yıldırım, şehidin annesine ve babasına Türk bayrağıyla Kur'an-ı Kerim hediye etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Yıldırım, evden ayrılırken dışarıda kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

(FOTOĞRAF)

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