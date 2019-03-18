Binali yıldırım'dan otogarda park ücreti açıklaması

BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda esnafla bir araya gelen Binali Yıldırım, 25 dakika ücretsiz otopark kullanım kararının kaldırılacaklarını söyledi. Salondaki otogar esnafı da Yıldırım'a destek verdi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bayrampaşa'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda esnafla buluşan Yıldırım altyapıda Türkiye'nin 39. sıradan 9. sıraya yükseldiğini belirterek, "Dünyada. 15 yılda 30 sıra birden yükseldi. Bugün artık bölünmüş yollar hayat kurtarıyor. Bölünmüş yollarda trafik kazalarında ölümler yüzde 63 azaldı. Havaya bırakılan yanmış gaz karbondioksit miktarında 3 milyon azalma var. Fazladan yakıtta tasarruf yılda 15 milyarı buluyor. Yani bölünmüş yollar 4,5-5 senede kendini amorti ediyor. OECD'nin yaptığı çalışmaya göre bölünmüş yollardan sonra iller arasındaki mesafe ortalamasını veriyorum 1,5 saat kısalmış. İller arasındaki ticaret yüzde 40 artmış. Ve ihracat genel ihracata yüzde 1 ile ilave katkı gelmiş"

"BU DEĞİŞİME GÖZLERİMİZ KAPATAMAYIZ. KULAKLARIMIZI KAPATAMAYIZ"

Yıldırım, otogar esnafına seslenerek, "Hiç kafanızda dert etmeyin sizin gönlünüzün razı olmadığı bir işi yapmam diyorum. Bu kadar açık konuşuyorum. Ama aklın yolu bir. Oturacağız konuşacağız İstanbul için en iyisi neyse siz isteyeceksiniz. Siz diyeceksiniz ki; 'şöyle yapalım' bize de yapacağız. Değişimin gerisinde kalırsak yok oluruz. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi 78'de 302'ler böyle gıptayla bakılırdı. Şimdi nostalji oldu. Dünya değişiyor. Talepler değişiyor. Beklentiler değişiyor. Bu değişime gözlerimiz kapatamayız. Kulaklarımızı kapatamayız. Hepimiz hem işimizin daha güzel olmasını istiyoruz. hem de İstanbullunun seyahat edenlerin daha rahat etmesini istiyoruz. O halde bunu beraber yapacağız. Ve inşallah bugüne kadar çok şey başardık bunu da birlikte başaracağız" dedi.

Yıldırım kendisinin de otogar esnafından bir şey istediğini söyleyerek, "İstanbul ahalisi için şimdi bir talebim var. Bunu açıklıyorum sizden destek istiyorum. Bana vatandaşlar diyor ki; 'Otogara gidiyoruz. 25 dakika için bizden para alınıyor. Bu parayı kaldıralım mı?' diye sorunca salondakiler 'evet' diye cevap verdi. 'Söz veriyor musunuz?' sorusunu sorduğunda da salondakiler yine 'Evet' diye cevap verince "Allah sizden razı olsun. Madem siz söz verdiniz isteyin ne isterseniz benden" şeklinde konuştu.