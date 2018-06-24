Binali yıldırım'dan Erdoğan'a tebrik telefonu

Gülseli KENARLI/İstanbul,()-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 24 Haziran seçiminleri nedeniyle tebrik etti, yeni yönetim sisteminin vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

Başbakan ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de telefonla aradı. Cumhur İttifakı'na sağladığı katkı ve başarıdan dolayı kutladı.