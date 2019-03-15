Binali Yıldırım'dan başsağlığı mesajı

İSTANBUL, () - AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yeni Zelanda’da bir camiye düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü terör saldırısı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Yıldırım mesajında şunları söyledi:

"Yeni Zelanda’daki Nur Camii’nde ibadet ederken alçak bir terör saldırısına kurban giden Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bir insanlık suçu olan terörün nerede kimi vuracağını kimse bilemez. Bu saldırı dünyada yükselmekte olan ırkçılığın, ayrımcılığın ve İslam düşmanlığının da yeni bir göstergesi olmuştur. Yeni Zelanda Halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun."