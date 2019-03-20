Binali Yıldırım Beykoz'da konuştu

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,() AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Beykoz'da seçmenlere hitap etti. Konuşmasında seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatan Yıldırım, "Peygamberimizin müjdelediği, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Mimar Sinan'ın süslediği, Gazi Mustafa Kemal'in işgalden kurtardığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı İstanbul'a talibiz" dedi.

Sancaktepe'deki seçim çalışmalarını tamamlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Beykoz'a geçti. Ziyaretlerine AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nda başlayan Yıldırım, burada bekleyen seçmenlere hitap etti. Diğer seçimler gibi bu seçimlerden de Cumhur İttifakı olarak yüz akıyla çıkacaklarını belirten Yıldırım, "Biz çok şanslıyız çünkü müjdelenmiş bir şehrin yönetimine talibiz. Peygamberimizin müjdelediği, Fatih Sultan Mehmet'in fetih ettiği, Mimar Sinan'ın süslediği, Gazi Mustafa Kemal'in işgalden kurtardığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı İstanbul'a talibiz. 25 yıldır bu bayrağı Cumhurbaşkanımızdan devralarak İstanbul'umuzu bu günlere taşıyan tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kaldığını söyleyen Binali Yıldırım, daha çok çalışıp sandığa sahip çıkacaklarını ifade etti. Gençlere de seslenen Yıldırım, "Siz de enerjinizi arttırarak 31 Mart'a aynı kararlıkla devam ediyorsunuz değil mi? Allah sizden razı olsun" şeklinde konuştu.

"31 MART'TA ZAFERİ BEYKOZ'DA KUTLAYACAĞIZ"

Yıldırım, "Şimdi artık durmak yok, yola devam diyoruz. Buradan da şimdi sahalara yayılıyoruz. 31'ine kadar hızımızı arttırarak yorulmadan usanmadan inşallah 31 Mart'ta zaferi Beykoz'da kutlayacağız" dedi. Binali Yıldırım, daha sonra Beykoz MHP İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

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