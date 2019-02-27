Binali Yıldırım anket sorusuna cevap verdi

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de seçim çalışmaları yürütürken basın mensuplarının anketlere ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun anketlere ilişkin sorusuna Binali Yıldırım, "Anket tahmindir, bir ölçüdür." cevabını verdi. Siz anketlere bakıyor musunuz? Şeklindeki soruya ise Yıldırım, "Yok. Anketler sokakta. Sokağın anketi bütün anketlerden daha sağlıklıdır. İnşallah bunun sonucunu 31 Mart'ta göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.