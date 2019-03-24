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Binali Yıldırım'a meşaleli karşılama

İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün seçim çalışmalarının ardından evine dönerken, Tuzla'da AK Parti 1.Bölge ve Tuzla AK Parti İlçe Gençlik kolları tarafından sürpriz bir şekilde...

Binali Yıldırım'a meşaleli karşılama

İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün seçim çalışmalarının ardından evine dönerken, Tuzla'da AK Parti 1.Bölge ve Tuzla AK Parti İlçe Gençlik kolları tarafından sürpriz bir şekilde karşılandı.
Yolun iki yanına sıralanan çok sayıda genç Yıldırım'ı meşaleler yakarak ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı. AK Parti İlçe Gençlik kolları Yıldırım'a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Yıldırım aracından inerek gençlerin yanına gitti. Kendisini bekleyen gençlerle selamlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençler ile sohbet eden Yıldırım, bir duvarın üstüne çıkarak "Bu akşam beni çok mutlu ettiniz, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu heyecan olduğu müddetçe evelallah her şeyi başarırız." diye konuştu. 

(FOTOĞRAF)

 

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