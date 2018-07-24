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Bina çökmeden önce yaşanan toprak kayması kamerada

Ozan URAL/İSTANBUL,()-BEYOĞLU Sütlüce'de 4 katlı binanın çökmesine neden olan yan taraftaki inşaatın istinat duvarının çökme anı amatör kamera tarafından kaydedildi. İmrahor Caddesi üzerinde bulunan temel inşaatında yağış nedeniyle...

Bina çökmeden önce yaşanan toprak kayması kamerada

Ozan URAL/İSTANBUL,()-BEYOĞLU Sütlüce'de 4 katlı binanın çökmesine neden olan yan taraftaki inşaatın istinat duvarının çökme anı amatör kamera tarafından kaydedildi.
İmrahor Caddesi üzerinde bulunan temel inşaatında yağış nedeniyle toprak kayması yaşanmış ve saatler sonra da yan tarafta bulunan 4 katlı bina çökmüştü. Yaşanan olaya neden olarak gösterilen yandaki inşaatın istinat duvarının çökmesi amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, istinat duvarında yaşanan çatlamaların ardından, duvar çöküyor.
(FOTOĞRAFLI)
 

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