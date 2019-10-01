Bin yıllık olduğu öne sürülen dev servi için 'anıt ağaç' tescili isteği

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Pazarköy sakinleri, en az 1000 yaşında olduğu tahmin edilen servinin, anıt ağaç ilan edilip koruma altına alınmasını istiyor. 9 metrelik gövde çapıyla görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği dev ağacı, 7 kişi el ele tutuşup saramadı.Ezine ilçesi Pazarköy köyünde Mesut Yalçın'a ait babadan kalma tarlasında bulunan ve kaç yaşında olduğu tam olarak bilinmeyen dev servi ağacı, gövdesinin büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Köyde yaşayan hiç kimse ağacın yaşını bilmiyor. Ancak, köyün yaşlıları, büyüklerinden ağacın varlığıyla ilgili birçok hikaye dinlediklerini, gövde çapı bu büyüklüğe ulaşan ağacın da en az 1000 yaşında olabileceğini belirtiyor. Bunun için de yetkilileri köye davet ederek, ağacın kesin yaş tespitini yapmalarını ve anıt ağaç olarak tescillenip, koruma altına alınmasını istiyor.Köylüler, servi ağacının yaşını tam olarak bilemese de, yanlarına aldıkları metre ile ağacın gövde çapını ölçtü. Ellerindeki metrenin 5 metre uzunluğunda olması ise, köylülerin ölçüm işini zorlaştırdı. Çünkü, ağacın etrafında çevirdikleri metre ancak gövdenin yarısını sarmaya yetti. Köylüler, işaret koydukları yerden metreyi ikinci kez ağaç etrafında çevirdiklerinde ancak gövdenin tamamını sarabildi. Ağacın gövdesinin 9 metre olduğunu belirleyen köylüler, ardından da el ele tutuşarak ağacı sarmaya çalıştı. Bir gazeteci ve 6 köylü elele tutuşmasına rağmen, dev gövdenin ancak üçte ikisini sarabildi. Ağaç gövdesini ancak 10 kişinin bir araya gelip elele tutuşarak sarabileceği ortaya çıktı.'KAÇ YAŞINDA OLDUĞUNU MERAK EDİYORUZ'Tarlasındaki dev servi ağacının köye gelen misafirlerin de ilgisini çektiğini belirten Mesut Yalçın ile köylüler, bu büyüklükte bir servi ağacını hiç görmediklerini ifade etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ağacın varlığını anlattıklarını ve yaş tespiti talep ettiklerini anlatan Yalçın, “Dedemden, babamdan kalma bir tarla. Doğup, büyüdüğümden beri bu servi ağacı tarlamızda var. Dedem de bu ağacın burada olduğunu biliyordu. Bu ağacın 1500-2000 bin yıllık olduğu söyleniyor. Kaç yaşında olduğunu biz de merak ediyoruz. Tescillenip, anıt ağaç olarak koruma altına alınmasını istiyoruz” dedi.Köylü Ahmet Akarsu (64) ise, ağacın tam yaşını kimsenin bilmediğini, ancak büyüklerinden duydukları kadarıyla 1000 yıllık bir ağaç olduğu belirtti. "Mesela benim nenem 101 yaşında vefat etti, yaşadığı sürece bu ağaç buradaymış" diyen Akarsu, şöyle konuştu:"Köyün hiçbir yerinde bu büyüklükte ve bu şekilde bir ağaç yok. Şua nda gayet güzel ve sağlıklı bir ağaç. Bu ağaç korunma altına alınsın. Köyün ve ağacın da tarihi belirlenmiş olur. Bu ağacı merak edip, köye gelenler oluyor. Şu ana kadar iyi korundu. Bir tane daha vardı bu ağaçtan, yanınca kurudu. Bu ağacın bunca yıl ayakta kalması mucize bir şey. Ağacın gövdesi çok kalın. Biz 7 kişi ağacı saramadık. Metreyle ölçtük. 9 metre olduğu ortaya çıktı.”Pazarköy’de yaşayan Ahmet Sönmez de (86), “Ben kendimi bildim bileli bu ağaç burada. 1000 yıllık vardır bu ağaç” diye konuştu.