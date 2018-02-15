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Bin imam ve müezzin, zafer için Fetih Suresi okudu

ŞANLIURFA'da müftülük öncülüğünde bir araya gelen bin imam ve müezzinden oluşan grup, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okuyup şehitler için dua etti. Şanlıurfa İl Müftülüğü öncülüğünde...

Bin imam ve müezzin, zafer için Fetih Suresi okudu
ŞANLIURFA'da müftülük öncülüğünde bir araya gelen bin imam ve müezzinden oluşan grup, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okuyup şehitler için dua etti.
Şanlıurfa İl Müftülüğü öncülüğünde merkez ve ilçe merkezinde görevli imam ve müezzinlerden oluşan bin kişilik grup, Eyyüp Peygamber Camisinde bir araya geldi. 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okuyan grup, harekatın başarıyla sonuçlanması ve şehitler için dua etti.
İl Müftüsü İhsan Açık, ülkenin birlik, beraberlik ve bekası için canlarını feda etmeye hazır olan Mehmetçik için dua ettiklerini söyledi. Dualarının operasyonda olan Mehmetçikler için olduğunu belirten Açık, "Şanlıurfa İl Müftülüğü olarak Eyyüp Peygamber Camisi'nde toplandık. Burada Afrin'deki güvenlik güçlerimize ve orada şehit olan kardeşlerimizi anmak, yaralanan gazilerimize sıhhat ile afiyet dilemek ve dua için toplandık. Programımız sala okunarak başlandı. Afrin'de şehit olan bir kardeşimizin vasiyeti vardı. Onun vasiyeti okundu. Daha sonra şehitlerimizle ilgili kaside okundu. Fetih Suresi okunup duamızı yaptık. Afrin'deki güvenlik güçlerimize moral ve motivasyon için manevi olarak onları desteklediğimizi ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik" dedi.

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