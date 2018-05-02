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Bin 100 kişilik işe 5 bin 100 başvuru

IĞDIR'da, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında, İŞKUR aracılığıyla kurum ve kuruluşlarda 6 aylığına çalıştırılmak üzere alımı yapılacak bin 100 kişilik işçi kontenjanına, 5 bin 100 kişi müracaat etti. İşe...

Bin 100 kişilik işe 5 bin 100 başvuru
IĞDIR'da, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında, İŞKUR aracılığıyla kurum ve kuruluşlarda 6 aylığına çalıştırılmak üzere alımı yapılacak bin 100 kişilik işçi kontenjanına, 5 bin 100 kişi müracaat etti.
İşe girmek isteyenler binlerce kişi, bugün saat 08.00'de Halfeli Caddesi'ndeki, İskender Iğdır Spor Salonu'na gelerek tribünleri tıka basa dodurdu. Yetkililerin gözetiminde noter huzurunda yapılan kura çekimi ile Özel İdare, Belediye ve Müftülüğe alınacak işçiler belirlendi. Kura çekimini büyük bir heyecanla takip eden işsizlerden adı çıkanlar büyük sevinç yaşadı. Çıkmayanlar ise üzüldü. Öğlen saatlerine kadar devam eden kura çekimi ardından 4 bin kişi, büyük umutlarla geldiği salondan üzgün bir halde evlerine döndü.

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