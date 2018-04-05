BİMER'e şikayet edilen başkan, 'iftira' davası açtı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () - ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti'li Mehmet Sekmen'i, 'Erzurum'un en güzel yerlerini alarak, kardeşiyle inşaat sektöründe iş yapıyor' diyerek, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayet eden H.D. (36) hakkında 'iftira' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Erzurum'da yaşayan H.D., 4 Ağustos 2017 tarihinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen hakkında BİMER'e şikayet başvurusunda bulundu. H.D., 1701119587 No’lu şikayetinde, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen müteahhitliğe soyunmuş. Erzurum'un en güzel yerlerini alarak kardeşiyle birlikte inşaat sektöründe iş yapıyorlar. Mehmet Sekmen'in yaptırdığı evlerin fiyatları yüksek. Bu yüzden Erzurum'da ev fiyatlarını artırdılar. Yapılan işlerden pay alıyor. Gereğinin yapılmasını talep ediyorum" dedi.

H.D.'nin şikayet başvurusunun ilgili kuruma iletilmesinin ardından Başkan Sekmen, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Sekmen'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.D., "BİMER'e başvurum sonrası Mehmet Sekmen, beni yanına çağırdı. Bana, 'Beni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan getirdi; ancak o götürür' dedi. Mehmet Sekmen'in inşaat işinden pay aldığına dair bir belgem yok. Sadece vatandaş olarak başvura bulundum. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

1 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Yürütülen soruşturma sonucu H.D. hakkında, 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'iftira' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, "Dosya kapsamındaki deliller ve şüphelinin BİMER'e yazdığı dilekçe incelendiğinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanının birtakım yolsuzluklar içinde bulunduğu algısı yaratacak şekilde gerçeğe aykırı ibarelerin bulunduğu, şüphelinin bu konuda elinde hiçbir bilgi ve belge olmamasına rağmen müşteki hakkında işlem yapmaya yetkili bir kuruma gerçeğe aykırı şekilde ithamlarda bulunarak şikayet ettiği, böylece atılı suçu işlediği yönünde kamu davası açmaya yeterli deliller bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.



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