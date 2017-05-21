Bilim Olimpiyatları'nda genç mucitler çifte sevinç yaşadı

İSTANBUL, () - ÇEKMEKÖY Belediyesi'nin düzenlediği 2. Uluslararası Aliya İzzetbegoviç Bilim Olimpiyatları finali Haliç Kongre Merkezi'nde Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla gerçekleşti. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ödül töreninde uzaya çıkan ilk Suriyeli Müslüman olan astronot Muhammed Ahmed Faris dikkat çeken konuklar arasında yer aldı. Akademisyenlerden oluşan jurinin bir hayli zorlandığı değerlendirme neticesinde bilim olimpiyatları ödülleri yarının mucitleri olan liseli gençlere takdim edildi.

Araştırma, Teknoloji ve Enerji Verimliliği adı altındaki 3 kategorinin birincilerine 15 bin TL, ikincilerine 10 bin TL, üçüncülere 5 bin TL, 4. ve 5.'lere ise bin TL ödül verildi. Enerji kategorisinde Borla Gelen Enerji projesi, Teknoloji kategorisinde Robotik El Sistemi, Araştırma kategorisinde Kanserden Korkma Geç Kalmaktan Kork projesi birincilik ödülüne layık görüldü.

BOR İLE ÇALIŞAN BATARYA VE TANKLARI DUDURAN PROJE DİKKAT ÇEKTİ

İcat çıkaran liseli gençlerin katıldığı olimpiyatlarda, 12 ülkeden 484 proje yarıştı. Teknoloji, tıp ve savunma sanayi alanlarında yerli beyinlerin yetişmesinde umut vaat eden projeler, akademisyenler tarafından değerlendirildi. Liseli gençlerin tasarladığı bor ile çalışan batarya, biyonik el, insansız kara keşif aracı, korsan çekimleri engelleyecek sinema perdesi ve 15 Temmuz'dan esinlenerek projesine başlanan tankların ateşleme sistemine kitleyerek dur diyecek akıllı cip tanıma projeleri de organizasyon süresince ilgi gören buluşlar arasında yer aldı. Japonya, Mısır, Sudan, Yunanistan ve Çin başta olmak üzere 12 ülke ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen liseli genç mucitler bir hayli iddialı hazırlandıkları bilim olimpiyatları yarışması çerçevesinde finalde hem ödüllerini alırken hem de ödül töreni sonrasında ünlü sanatçı Mustafa Ceceli konseri ile keyifli saatler geçirdi.

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