Bilim insanları 'Karadeniz ve Hazar Havzası'nı masaya yatırıyor

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGÜSAM) Yıldız Teknik Üniversitesi BALKAR ve KAFKASSAM ortaklığında düzenlenecek olan I. Uluslararası Karadeniz ve Hazar Havzası Ülkeleri Sempozyumu için katılımcı başvuruları başladı. İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Durgun, “Bilim insanları bölgenin istikrarı için bu sempozyumda bir araya gelecek” dedi.

23-24-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek sempozyumun ilki İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak. “Karadeniz ve Hazar Havzasında İstikrarı Tesis Etmek” konusu başlığında şekillenen sempozyum, Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde gerçekleşecek.

Uluslararası Karadeniz ve Hazar Havzası Sempozyumu’nu bölgede istikrarı tesis etmek amacıyla bilim insanları bir arayı getirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Durgun, “Tarih boyunca pek çok kez çalkantılı dönemlerden geçen Karadeniz ve Hazar Havzası, halen tam anlamıyla istikrara kavuşmuş durumda değil. Bu coğrafyada siyasi ve sosyal istikrarın sağlanması sadece bölge ülkeleri açısından değil, uluslararası sistemin bütünü açısından da önem arz ediyor. Bu sebeple söz konusu istikrarsızlığa neden olan bölge içi ve bölge dışı etkenlerin tespit edilmesi ve kapsamlı çözüm önerilerinin ortaya konulması gerekiyor” dedi.

Bölgede istikrarı tesis edecek her türlü ekonomik, kültürel, ticari, turizm, akademik vb. ilişkinin geliştirilmesinin önem arz ettiğine vurgu yapan Durgun;

BÖLGEDE REFAH VE İSTİKRARIN TESİSİ İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULACAK

“İstikrarın temini için bölgeyle ilgili her meselenin ele alınması gerekiyor. Bu bağlamda düzenlediğimiz bu sempozyum sosyal bilimler içerisindeki çeşitli disiplinlerin, bölgede barış, huzur ve istikrarın tesisi üzerine yoğunlaşmasına vesile olmayı amaçlıyor. Başka bir ifade ile tertip edilen bu sempozyumun amacı, Karadeniz ve Hazar havzası ülkelerinde bugün yaygın bir konum kazanan istikrarsızlık ve şiddetin bertaraf edilerek, bölgede refah ve istikrar tesisinin sağlanabilirliği üzerinde durmak ve bu hususta çözüm önerileri sunmak diyebiliriz” dedi.

SEMPOZYUMDA KONUŞULACAK BAŞLIKLAR

“Sosyal Refah, İktisadi Kalkınma ve İstikrar, Medya’nın Rolü ve İstikrar, Akademik Yapılanma ve Düşüncede İstikrar, Çevre Sorunları ve Çözüm Arayışları, Sınıfsal Ayrım, Sosyal Adalet ve Toplumsal Barış, Siyasal Yapılanma ve İstikrar Arayışları, Sosyal Buhranlar ve Çözüm Arayışları, Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler ve Karşılaşılan Sorunlar, Gelenek ve Modernleşme Çerçevesinde Kadın Hakları ve Hareketleri, Enerji Kaynakları, Hatları ve İstikrar, Diplomasi ve İstikrar Arayışı, Güç, Otorite ve İstikrar, Demokrasi, İnsan Hakları ve İstikrar, Devrimler, Darbeler ve Siyasal İstikrar, Tarih Yazımı ve İstikrar, Din, Mezhepler ve Siyasal İstikrar, Dini ve Kültürel Topluluklar, Azınlık Sorunları ve İstikrar, İstikrar Arayışında Uluslararası Örgütler, Terör ve Şiddete Karşı Güvenlik ve İstikrar Arayışları”

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