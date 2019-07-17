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Bilgisayar oyunundan esinlenip, hazırladığı parkurda evlilik teklif etti

BURSA'da popüler bilgisayar oyunundan esinlenen İsmail Atıcı (34), hazırladığı parkurda sevgilisi Zeynep Eren'e (29) evlenme teklif etti. İsmail Atıcı, kız arkadaşı Zeynep Eren'in de dahil olduğu arkadaş grubu ile Balat Ormanları'nda...

Bilgisayar oyunundan esinlenip, hazırladığı parkurda evlilik teklif etti
BURSA'da popüler bilgisayar oyunundan esinlenen İsmail Atıcı (34), hazırladığı parkurda sevgilisi Zeynep Eren'e (29) evlenme teklif etti.
İsmail Atıcı, kız arkadaşı Zeynep Eren'in de dahil olduğu arkadaş grubu ile Balat Ormanları'nda bir araya geldi. Sanal oyunun benzerini boyalı tabancalarla oynadıkları sırada oyundaki yardım kutusunun başına gelen Zeynep Eren, kutuyu açtığında içindeki tek taş yüzüğü görüp, Atıcı'nın evlilik teklifiyle karşılaştı. Oyunu takip eden arkadaşlarının da meşaleler yakıp, 'Benimle evlenir misin?' pankartını açmasıyla büyük şok yaşayan Eren, ardından erkek arkadaşına sarılıp "Evet" dedi. Atıcı, son zamanlarda popüler olan oyundan esinlendiğini dile getirdi. 45 kişilik grup, daha sonra kokteylde bir araya gelip tebrikleri kabul etti.

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