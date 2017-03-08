Bilgi Üniversitesi'nden bugün yaşanan olaylara ilişkin açıklama

İSTANBUL,()-EYÜP'te bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne gelen bir grubun 8 Mart Kadınlar Günü için açılan stantlara saldırmasına ilişkin Bilgi Üniversitesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Şöyle denildi: "8 Mart 2017, Çarşamba günü, güvenlik bariyerlerinin üstünden atlayarak santralistanbul kampüsümüze izinsiz giriş yapan 15 -20 kişilik bir grup kampüsümüzde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla stant açmış olan öğrencilerimize saldırmıştır. Güvenlik görevlilerimiz olaya anında müdahale etmiş ve çıkan arbede sırasında maalesef bir öğrencimiz hafif yaralanmış, bazı öğrencilerimiz ve güvenlik personelimiz darp edilmiştir. Konu derhal emniyet güçlerine iletilmiş ve kampüsümüze intikal etmelerinin ardından tespit edilip yakalanan 6 saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Saldırı sırasında kaydedilen bütün kamera görüntüleri, tanık ifadeleri ve diğer deliller de emniyet güçlerine verilmiştir. Üniversitemiz tüm saldırganlar hakkında savcılığa ilgili başvuruyu yapmak üzere gerekli süreci başlatmış olup, saldırganlar arasında yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri hakkında ayrıca disiplin soruşturması açmıştır. Üniversitemiz, konuya dair gerekli her türlü hukuki, idari işlemin sonuna kadar takipçisidir."