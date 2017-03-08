Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() Eyüp’te bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne okul dışından gelen başka bir öğrenci grubu, okulun bahçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle açılan standa saldırdı. Yaşanan olayda 1 kız öğrenci yaralandı. Saldırı sonrasında okula çağırılan polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.
Polis ekipleri gözaltına aldığı kişilerin İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi öğrencileri olduğu belirlendi.
Bilgi Üniversitesi'ndeki saldıraya 6 gözaltı
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() Eyüp’te bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne okul dışından gelen başka bir öğrenci grubu, okulun bahçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle açılan standa saldırdı. Yaşanan olayda...
08 Mart 2017 Çarşamba 16:55
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