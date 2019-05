Bilge hemşire, 19 yıldır kimsesiz çocukların gönüllü annesi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da emekli hemşire Bilge Turgut (78), 19 yıldır kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklara annelik yapıyor. Her sabah Çocuk Evleri Sitesi'ndeki 0-6 yaş arası 10 çocukla bir araya gelen Turgut, onlara masallar anlatıp oyunlar oynatıyor. Çocuklar Bilge Turgut'a, 'Bilge anne' ya da 'Hemşire anne' diye hitap ediyor.

Hemşire Bilge Turgut, yıllarca hastanelerde görev yaptıktan sonra 1998 yılında emekli oldu. İki çocuğunu evlendirdikten sonra kendisi gibi emekli eşi Mehmet Turgut'la sakin bir hayat tercih eden Turgut, emekliliğin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra sıkılmaya başladı. Yakın çevresinde sosyal faaliyetlerde bulunmak için arayışa giren Turgut, Muratpaşa ilçesindeki Çocuk Evleri Sitesi'ndeki bakıma muhtaç ve kimsesiz çocukları ziyaret ederek kısa sürede kaynaştığı miniklere gönüllü annelik yapmaya karar verdi.

HER SABAH ERKENDEN GELİYOR

400 metrekarelik 8 evde 18 yaş altında 130 çocuğun yaşadığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi'ne her gün saat 07.30'da gelen Bilge Turgut, 0-6 yaş arası 10 çocukla yakından ilgileniyor. Çocuklarla oyunlar oynayıp sohbet eden Turgut, miniklere hem annelik hem öğretmenlik yapıyor. Gününün 8 saatini çocuklarla geçiren Bilge Turgut, bu işi hiçbir karşılık beklemeden yapıyor. Çocukların 'Bilge anne' ya da 'Hemşire anne' diye seslendiği Turgut, 19 yıllık gönüllü anneliğinde sayısız çocuğu yetiştirip hayata kazandırdı.

OTOBÜSTE DUYGUSAL KARŞILAŞMA AĞLATTI

19 yıl önce sitenin kapısından içeri girdiğinde çocukların yaşam hikayelerine çok üzüldüğünü ve o an bu işe gönüllü girmeye karar verdiğini anlatan Bilge Turgut, zamanla alıştığını söyledi. Hasta olduğunda bile buraya gelince iyileştiğini belirten Turgut, “Sitenin görevlilerine söyledim, 'Ben ancak ölünce buradan çıkarım.' Söz verdim onlara. Burası kendi evim gibi" dedi.

18 yaşına gelince siteden ayrılmak zorunda kalan ve kendilerine yuva kuran gençler olduğundan da söz eden Bilge Turgut, kendisini duygulandıran bir anısını da anlattı. Küçük yaşta sitede büyüttüğü Rıfat adlı çocuğu yıllar sonra görünce ağladığını belirten Bilge Turgut, o anı şöyle aktardı:

“Çok yakın bir zamanda otobüse bindim. Kartımın bakiyesi yetersiz geldi. Otobüsteki yolculara, benim için kart basmaları halinde parasını vereceğimi söyledim. Tam o sırada bir genç gidip benim yerime kart bastı. Para vermek istedim ama almadı. Bana sarılıp 'Bilge anne' dedi. Gözlerine baktığımda hatırladım ki Rıfat. O an ağladım."

Çocuk Evleri Sitesi yönetimi ise kendileri için önemli olan Bilge Turgut'a minnettar olduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI