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Bilecikli kitap tutkunu kadın çiftçi; Evlilik programları izlemek yerine kitap okunsun

GÖLPAZARI,(Bilecik),() - BİLECİK'in Gölpazarı İlçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde oturan 55 yaşındaki Bedriye Berber Engin, bugüne kadar 3 bine yakın kitap okuduğunu söyledi. Engin, kadınlara evde evlilik programları izlemek yerine kitap...

Bilecikli kitap tutkunu kadın çiftçi; Evlilik programları izlemek yerine kitap okunsun

GÖLPAZARI,(Bilecik),() - BİLECİK'in Gölpazarı İlçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde oturan 55 yaşındaki Bedriye Berber Engin, bugüne kadar 3 bine yakın kitap okuduğunu söyledi. Engin, kadınlara evde evlilik programları izlemek yerine kitap okumayı önerdi.
Eşiyle birlikte Kurşunlu Köyü'nde çiftçilik yapan ve arıcılıkla uğraşan 3 çocuk annesi Bedriye Berber Engin, kendisinin ilkokul mezunu olduğunu ve çocukluğundan bu yana sürekli kitap okuduğunu belirtti. Bilecik'te Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında bir çok kez en çok kitap okuma ödülü aldığını ifade eden Engin, 2013 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 'Sıradışı okur' unvanıyla ödüllendirildiğini söyledi.
Romanlardan, Osmanlı tarihine kadar değişik kitaplar okuduğunu anlatan Bedriye Berber Engin, çiftçiler yarışması nedeniyle çok sayıda tarım kitapları da okuduğu belirtti. Yoğun işlerine rağmen kitap okumaya fırsat bulduğunu, en yoğun olduğu aylarda bile en az 3 kitabı bitirdiğini söyleyen Engin, kadınlara da kitap okumayı önerdi. "Uyumak için değil uyanmak için kitap okuyun" diyen Engin şöyle konuştu:
"Kadınların mutlaka okuması lazım. Hem de çok okumalılar. Evde evlilik programları izlemek yerine kitap okusunlar. Okumayan kadınlara o kadar acıyorum ki çünkü ne kaybettiklerinin farkında değiller. Ben kitap okumaya başladığımda on an köyümden ayrılıyorum. O kitapta ne yazılmışsa, İrlanda mı?, Almanya mı? orada oluyorum. Kitabı kapattığımda ise köyüme dönüyorum. Evdeki kitaplığımda yüzlerce kitabım bulunuyor."

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