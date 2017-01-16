Bilecik'teki İl Genel Meclisi'nde 'Isırık' tartışması

BİLECİK il Genel Meclisi toplantısında AK Partililerle CHP'liler arasında 'Isırık' tartışması yaşandı.İl Genel Meclisi'nin olağanüstü toplantısında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinde görev alacak hayırsever kişiler yapılan oylama ile belirlendi. Oylama sırasında AK Partili Ahmet Bulur, oylamanın kapalı yapılıp yapılamayacağını sordu. İl Genel Meclisi Başkanı Ak Partili Oğuz Sertler de "Eğer hukuka aykırı bir durum varsa Vali bey bunu tekrardan bize geri gönderir" dedi.AK Parti İl Genel Meclis üyesi Serkan Yıldırım da yeniden oylama yapılması talebinde bulunarak, "Mütevelli heyetine MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hakaret eden kişiler seçildi. Yeniden oylama yapılırsa MHP'lilerin oyları değişebilir" dedi. Bunun üzerine MHP'liler oylarının değişmeyeceğini belirtti.CHP İl Genel Meclis Üyesi Turgay Yılmaz da, Serkan Yıldırım'a tepki göstererek "Ortalığı karıştırıyorsun" dedi. Yıldırım da CHP'li Yılmaz'a "Ne yapacaksın ısıracak mısın?" yanıtını verdi. Turgay Yılmaz yerinden kalkarak Serkan Yıldırım'ın üzerine doğru yürüdü. Araya diğer il genel meclisi üyeleri girdi. Turgay Yılmaz, "Kim kimi ısırıyor? Söylediğiniz çok ağır bir laf. Bunu Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde de konuşuyorsunuz" dedi.Yaşanan tartışmanı ardından toplantıya 10 dakika ara verildi. Aradan sonra toplantıya devam edildi.

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